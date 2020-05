Liberated : Le comics noir à la sauce Orwell annonce sa date de sortie sur Switch en vidéo

Les amateurs de dystopie et de comics n'avaient pas pu l'oublier : le dernier Indie World organisé par Nintendo en 2019 nous avait permis de découvrir le très noir Liberated, une aventure entre roman noir et bande-dessinée "à l'américaine", qui n'hésite pas à puiser son inspiration dans les oeuvres de Frank Miller ou Will Eisner.

Le titre des studios L.inc et Atomic Wolf s'était récemment rappelé à notre bon souvenir à la faveur de quelques nouveaux visuels récemment publiés, ce qui semblait indiquer une sortie prochaine, et éventuellement imminente.

Et l'attente aura été pour ainsi dire de courte durée, puisque la nouvelle bande-annonce orwellienne dans laquelle les citoyens font l'objet d'une surveillance permanente qui n'est pas sans rappeler le recul de certaines libertés publique s'annonce d'ores et déjà pour le 2 juin prochain. Au programme : des fusillades, de la furtivité, du piratage et de la plate-forme, pour découvrir l'histoire d'un mouvement révolutionnaire dans un monde où la société est contrôlée par l'information. Bref, on va bien rigoler.

Si la version PC n'est officiellement pas encore datée malgré la présence d'une démo disponible sur Steam, Liberated est donc désormais prévu pour le 2 juin 2020, sur l'eShop de la Switch.

Les joueurs soucieux de pré-commander le jeu profiteront d'un prix réduit : 15,99€ au lieu de 19,99€.