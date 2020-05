DOOM Eternal déploie sa grosse mise à jour, tous les changements détaillés

Le FPS ultra-brutal d'id Software n'a pas fini de vous donner des crampes. Les développeurs ont mis en ligne une mise à jour qui apporte beaucoup, beaucoup de modifications.

Avec cette mise à jour, en plus d'un logiciel anti-triche Denuvo pour le BATTLEMODE sur PC, DOOM Eternal introduit la mécanique, optionnelle, des démons renforcés. Lorsqu'un joueur connecté meurt dans la campagne solo, la bestiole responsable de son trépas devient plus forte et bascule sur une autre partie. Pulvériser un démon coupable d'avoir abattu un Slayer procure davantage de points de santé, de munitions et d'XP.

Le nivellement par classe est disponible. Les joueurs atteignant le niveau 250 héritent d'une première classe et d'un emblème, avec reboot au niveau 1 mais conservation des progrès et équipements.

Enfin, l'épopée du protagoniste masqué, pour mieux cacher son énervement, accueille quelques améliorations :

Réduction des dégâts subis lors de la nage

Ajout d'une compétence de Ruée verticale dans l'eau

Déplacement de la combinaison antiradiation de Taras Nabad directement devant la zone remplie d'eau afin que les joueurs la voient clairement lorsqu'ils rentrent dans la zone

Suppression de l'échelonnage des dégâts de l'eau et de la gelée en fonction de la difficulté

Ajout d'un didacticiel pour les drones Maykr pendant la campagne lors de leur première apparition sur Urdak

Ajout d'une option pour maintenir (par défaut) ou appuyer sur le raccourci de la double Ruée dans l'onglet Jeu des options du menu principal. "Maintenir" vous permet d'effectuer une double Ruée en maintenant la touche. "Appuyer" demande au joueur d'appuyer deux fois sur la touche.

Augmentation des dégâts sur la durée du module Rayon à micro-ondes du Fusil à plasma

Enfin, l'événement Métaux Précieux, pour remporter de nouveaux éléments cosmétiques après avoir montré une maîtrise sans faille est en cours jusqu'au 18 juin. Et pour tout ce qui concerne le BATTLEMODE, les équilibrages et autres correctifs sur les différents supports, il suffit de vous rendre au bout de ce lien.

DOOM Eternal est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google STADIA. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.