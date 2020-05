Les Schtroumpfs : Un nouveau jeu en préparation chez Microïds

Microïds, toujours n°1 sur la bande-dessinée. L'éditeur français a, après Garfield, Astérix, Blacksad, XIII ou encore tout récemment Tintin (Tintin : Un nouveau jeu en développement, les premières infos), mis le grappin sur une autre oeuvre connue partout dans le monde.

Microïds a annoncé avoir signé un partenariat avec la société IMPS, présidée par Véronique Culliford, fille du dessinateur Peyo, en vue d'adapter les Schtroumpfs en jeu vidéo. Le projet est déjà lancé et c'est Osome Studio, à qui l'on doit Astérix & Obélix XXL 3 qui s'en chargera.

Pour l'heure, on sait simplement qu'il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure en 3D qui permettra à une ou plusieurs personnes de s'amuser aux côtés des personnages emblématiques de la BD qui fait schtroumpfer depuis plus de soixante ans. On nous promet de l'humour, de l'émotion, de l'amitié, du suspense et de l'action dans une retranscription fidèle de l'univers des petits hommes bleus bouffeurs de salsepareille.

Si cela peut être l'occasion de rappeler Dorothée, de récupérer le générique du dessin-animé diffusé sur Récré A2, et de l'avoir comme narratrice, autant vous dire que je signe immédiatement. Mais on peut toujours rêver. Alors, pour la peine, je vais me remettre mon vinyle du Krakoukass, tiens.