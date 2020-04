Tintin : Un nouveau jeu en développement, les premières infos

Bien que très populaire, la licence Tintin n'a jusqu'à présent pas eu le droit à beaucoup d'adaptations vidéoludiques. Si certains se souviennent avec une nostalgie parfois mêlée de terreur des aventures du jeune reporter sur consoles 16-bit, Tintin n'a fait qu'une poignée de rares apparitions sur consoles depuis. Cette situation va bientôt changer.

Microids et Moulinsart viennent d'annoncer la mise en chantier d'un nouveau jeu Tintin sur PC et consoles (sans plus de précisions au sujet des consoles concernées). D'après l'éditeur français, ce nouveau titre sera "inspiré de la série des albums" Les Aventures de Tintin.

Microids précise également qu'il sera question d'un jeu "d'aventure-action qui entraînera le joueur dans un tourbillon de péripéties inoubliables et de suspense, aux côtés de nos héros Tintin et Milou." Comme le veut la logique, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et les policiers d'élite Dupond et Dupont seront également de la partie.

Beaucoup de questions sont pour l'instant sans réponse au sujet de ce nouveau jeu. Sera-t-il question d'une aventure inédite puisant son inspiration dans les différents albums ? Ou permettra-t-il de revivre des aventures bien connues reproduites de manière fidèle ? Il faudra attendre avant d'en avoir plus. Moulinsart est très strict vis-à-vis de l'utilisation de son personnage et son univers. Ce nouveau jeu ne devrait donc pas prendre trop de libertés avec l'univers imaginé par Hergé.

Microids n'a pour l'instant pas donné de précisions quant à la date de sortie de ce nouveau jeu. L'éditeur promet que le titre du jeu, ses premières images et d'autres détails à son sujet seront dévoilés "prochainement."

Pour rappel, le dernier jeu vidéo Tintin en date est Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne sorti en 2011. Adaptation du film de Steven Spielberg, le jeu avait été développé par Ubisoft Montpellier.

Que vous inspire cette annonce ? Vous réjouit-elle ? Qu'attendez-vous d'un jeu vidéo Tintin ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.