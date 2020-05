Capcom met à jour son top des ventes, Resident Evil 7 bientôt patron de la série

Un trimestre écoulé est toujours synonyme d'update de la part des éditeurs. Capcom, a ainsi régularisé le classement de ses million-sellers et il y a une progression notable.

Pas au niveau de la première place. Ayant encore conquis 600.000 adeptes, Monster Hunter World semble voué à porter la couronne pendant encore un certain temps. Mais derrière, il y a un peloton qui se bagarre et une échappée qui se dessine. Voire deux, et même trois si l'on prend en compte l'extension Iceborne du jeu de chasse fantasy.

Mais jetons un oeil au TOP 10 des titres Platinum de Capcom :

Le dernier épisode original et numéroté de la série de survival horror de la firme d'Osaka n'est plus qu'à quelques dizaines de milliers d'exemplaires de devenir le plus vendu de toute la série. Voilà qui n'est pas rien et révèle définitivement que la formule a, si ce n'est convaincu, au moins attiré. L'ascension du remake de Resident Evil 2 a elle aussi le potentiel pour aller plus haut, puisqu'ils sont près de 800.000 joueurs à avoir craqué sur les premières semaines de 2020.

À noter aussi, dans les jeux récents de l'éditeur, que, un an après, Devil May Cry 5 se trouve à la 17ème place avec 3,5 millions. Et que, le classement ayant été établi au 31 mars dernier, Resident Evil 3 nouvelle version, sorti le 3 avril dernier sur PS4, Xbox One et PC, n'est pas encore en mesure de s'intégrer. On s'donne rendez-vous dans trois mois.