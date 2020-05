Xbox Game Pass : Alan Wake arrive sur Xbox One et PC

C'est aujourd'hui, 14 mai 2020, qu'Alan Wake célèbre ses dix ans. Pour l'occasion, Remedy Entertainment avait organisé un live anniversaire, au cours duquel a été annoncé l'arrivée prochaine du jeu sur le service de jeux à la demande de Xbox.

À voir aussi : Epic Games Store : Officiel, GTA 5 offert pendant une semaine

Alan Wake sera proposé sur le Xbox Game Pass et Xbox Game Pass for PC le 21 mai prochain. Cet excellent jeu d'action à l'ambiance Stephen King était paru initialement sur Xbox 360 le 14 mai 2010.

Les abonnés Xbox Game Pass pourront donc s'y (re)plonger à l'envi, revivre l'angoisse de l'obscurité, et jouir de scènes cultissimes jusqu'à son extraordinaire dénouement. Au passage, des fois que vous jouiez sur PC et souhaitiez l'avoir dans votre ludothèque pour toujours, il se trouve sur Steam à 1,24 euro jusqu'au 18 mai prochain. Allez, encore bon anniversaire à lui et vivement la suite !

L'abonnement Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC, 3,99 euros en prix de lancement pour ces derniers. L'offre Ultimate, qui regroupe le Game Pass et l'abonnement Gold (indispensable pour le jeu en ligne) est à 12,99 euros par mois (et 1 euro pour le premier mois).