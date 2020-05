Capcom dépose une nouvelle marque, le retour des classiques de l'arcade ?

Avant de devenir une véritable machine à refaire tous les épisodes de la série de survival horror Resident Evil, le développeur Capcom était autrefois le roi de l'arcade, un statut récemment réactivé avec succès grâce au très rétro Capcom Home Arcade.

Mais les fans de la firme d'Osaka le savent : la publication du bilan financier de l'année fiscale 2019-2020 nous a permis de rêver, puisque Capcom atteindre des sommets en 2021, grâce à "de nombreux titres majeurs" encore bien mystérieux.

En attendant de découvrir de quoi il retourne, la mise à jour des chiffres de ventes de ses plus illustres séries nous rappelle qu'il faut encore compter avec quelques vieux briscards issus de la grande tradition du jeu d'arcade, comme Street Fighter.

Et si vous faites partie des nostalgiques de l'âge d'or des bonnes vieilles bornes destinées à aspirer notre argent de poche, l'heure est (peut-être) aux réjouissances, puisque l'éditeur vient de déposer la marque "Capcom Arcade Stadium", qui pourrait bien faire partie des nombreux titres à venir. Les beat'em all de la grande époque avaient par ailleurs récemment fait l'objet d'une compilation rétro avec la sortie de Capcom Beat 'Em Up Bundle en 2018.

Malheureusement, en l'absence de toute description, il faudra faire fonctionner son imagination, et espérer que le gros pixel qui tâche soit de la partie. Allez, on a le droit de rêver un peu, non ? Quant à Stadium Arcadium...