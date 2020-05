Coronavirus : La PS5 toujours prévue pour fin 2020, aucun problème côté jeux

Avec la pandémie encore active et les multiples prédictions proférées, on pourrait craindre que les consoles Next-Gen n'honorent pas la fin d'année de leur présence. Mais à l'instar de Phil Spencer qui continue d'afficher sa confiance concernant le planning (Xbox Series X : Console et jeux retardés par le coronavirus ? Phil Spencer fait le point), Sony maintient.

Les craintes semblent fondées. Outre les effets de la crise sanitaire, l'étrange mutisme de Sony pourrait indique qu'il est compliqué d'être sûr de l'avenir. Sauf qu'au cours de la présentation des derniers résultats financiers aux investisseurs, c'est la sérénité qui est avancée :

Bien qu'il y ait eu un impact sur la production des consoles PS4 à cause problèmes dans la chaîne d'approvisionnement des composants, nous répondons à la demande à court-terme grâce aux stocks actuels, et les ventes se portent bien. Les ventes de jeux dématérialisés et le nombre d'abonnés PlayStation Plus et le PlayStation Now ont augmenté de manière significative.



Concernant le lancement de la PlayStation 5, bien que certains facteurs comme le télétravail et les restrictions à l'égard des voyages internationaux aient compliqué les tests et le processus de qualification de la production, le développement avance convenablement pour le lancement de la console en fin de l'année 2020. À l'heure actuelle, il n'y a aucun problème majeur à noter dans le planning du développement des jeux first-party de Sony et de ceux des studios partenaires.

Les fans sont donc rassurés. Pour le moment, il n'a pas l'air d'être question d'un report. Néanmoins, il va bien falloir la montrer, dévoiler ses jeux de lancement, et lui donner un prix publiquement, un jour.