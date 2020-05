RUMEUR. Call of Duty 2020... Nom, reboot, personnages, Vietnam, gore... les folles dernières infos

Nombreuses sont les spéculations autour du prochain volet de Call of Duty. Forcément l'idée d'en apprendre plus est palpable et l'officialisation se fait attendre de pied ferme. De nouvelles rumeurs ont émergé aujourd'hui concernant ce Call of Duty 2020 (nom provisoire) et voici ce qu'elles disent.

C'est par le biais de Reddit que la rumeur est sortie il y a plusieurs heures désormais. Ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes trempées dans du plutonium pur, mais cela n'empêche pas d'en parler et ainsi voir ce qu'il pourrait en découler.

Voici donc ce qui est dit concernant ce Call of Duty 2020 :

Call of Duty 2020 sera appelé soit "Call of Duty : Classified" ou "Call of Duty : Black Ops"

Il s'agirait d'un reboot à la manière de Call of Duty : Modern Warfare

L'histoire serait passée par plusieurs phases de "réécriture"

L'histoire serait basée sur le titre de Sledgehammer (annulé) et nommée " Fog of War "

" L'histoire incorporerait des agents de la CIA : Alex Mason, Frank Woods et Jason Hudson, bien que ce soit des personnages non-jouables.

Le récit prendrait place au Vietnam durant la Guerre Froide

L'histoire mêlera des opérations soviétiques et des expérimentations humaines.

L'histoire serait viscérale (sang, gore et scènes de torture... hum)

Allusion à l'assassinat de Kennedy et au projet MK-Ultra avec des segments jouables de l'opération Northwoods.

Voilà en résumé ce qu'il ressort des dernières rumeurs compilées par le monde trouble de l'internet. Il est bon de répéter qu'il n'y a évidemment RIEN d'officiel là-dessous, et qu'il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes de rigueur. Des rumeurs ont également fait état d'un "reveal" au mois de mai... Bientôt ?

Reste maintenant à patienter jusqu'à une annonce d'Activision.