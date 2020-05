Summer Game Fest : Tony Hawk's Pro Skater 1+2 s'annonce pour septembre... en 4K

Le premier WORLD PREMIERE du Summer Game Fest sous la houlette de Goeff Keighley est donc une remasterisation. Oui, mais pas d'un seul jeu. De deux, et pas n'importe lesquels.

Le secret le moins bien gardé du moment s'est confirmé. On pouvait largement largement le supposer alors que l'écran d'attente du Sunrise #1 était accompagné de morceaux que les fans d'Antoine Faucon connaissent bien. Et ça y est, on l'a.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 est attendu pour le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC (Epic Games Store). Il s'agira comme vous l'avez compris d'une compilation des deux premiers épisodes de la série de jeux de skateboard associés au champion de la discipline.

Activision tient sa promesse d'une modernisation de ses anciennes gloires. Et les nostalgiques seront heureux de retrouver les environnements dans lesquels ils ont enchaîné les tricks les plus improbables en 4K, avec des skaters réputés et sur des morceaux de Powerman 5000, Bad Religion, Goldfinger ou encore Papa Roach entrés dans la légende.

Qu'on se rassure, à la plastique plus avantageuse sera ajouté des modes originaux et du multijoueur en ligne. À la rédaction, on commence déjà à se battre pour le test. Dommage que l'expérience prévale sur la fougue... Gnéhéhé.

Sachez enfin, pour les plus hardis, qu'une précommande de la version dématérialisée aura pour avantage d'offrir un accès à une démo de Warehouse (l'entrepôt qui sert de premier niveau au jeu d'origine) durant l'été.