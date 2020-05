Captain Tsubasa Rise of New Champions : La France joue les ballons d'Or en images

Nation après nation, la prochaine adaptation du célèbre manga de Yōichi Takahashi continue de faire honneur aux équipes nationales, alors qu'au final, tout le monde se battra pour défendre les couleurs du Japon, qui y voit sûrement là son unique chance de soulever une coupe quelque peu enviée.

A voir aussi : Captain Tsubasa Rise of New Champions : Un personnage inédit rejoint l'équipe allemande

Alors que les fans hexagonaux du ballon rond ont largement eu le temps de faire le deuil de l'Euro 2020 qui devait se jouer sous les ors de la République, Captain Tsubasa : Rise of New Champions fait aujourd'hui honneur à la France, après avoir déroulé le tapis rouge à l'Allemagne, les Etats-Unis ou encore le Sénégal.

Et parce qu'il n'est jamais plus facile de jouer sur les poncifs que dans un bon vieux shōnen, les héros tricolores de l'équipe du même qualificatif se nomment (roulement de tambour) Jean-Laurent Pierre, Cid Pierre, et le célèbre Louis Napoléon, bien connu des vieux lecteurs et de notre cher Camille.

La "French Junior Youth" que vous pouvez retrouver en images dans notre galerie devra se défaire de sa frustration d'avoir vu le championnat quitté leur pays pour finalement se tenir ailleurs. Nous n'inventons rien : cette situation qui n'a rien à voir avec des faits réels se détaille sur le site de Bandai Namco Europe.

Faute d'Euro 2020, Captain Tsubasa : Rise of New Champions est prévu quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.