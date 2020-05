Xbox Series X : La vente à perte envisagée pour être moins cher que la PS5 selon Peter Moore

Dans le monde des consoles de jeux, et pas que, le prix de vente est un élément logiquement déterminant. À plusieurs reprises, Sony a réussi à mettre un coup déterminant à ses concurrents en lançant ses consoles à un prix agressif. Cette fois, Microsoft pourrait bien employer cette stratégie. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien responsable de Xbox.

Cela faisait longtemps que Peter Moore n'avait pas fait parler de lui dans l'industrie vidéoludique. L'ancien patron de SEGA of America, Xbox et EA Sports et désormais PDG du club de football de Liverpool était récemment l'invité d'une édition spéciale de l'émission Bonus Round de Geoff Keighley en compagnie de l'analyste Michael Pachter.

Comme indiqué le weekend dernier, ce dernier estime que Microsoft attend l'annonce du prix de vente de la PS5 pour vendre sa machine 100 dollars de moins. Peter Moore, qui a géré Xbox du temps de la Xbox 360, est d'accord avec cette analyse. Il estime même que les deux constructeurs y songent en ce moment. Selon lui, la santé financière de Microsoft permet actuellement au géant américain d'envisager sérieusement une telle stratégie :

Michael a raison. Ce que les deux sociétés se demandent en ce moment, c'est : "combien pouvons-nous nous permettre de perdre au cours des 12-18 premiers mois ? Quel est notre taux d'adoption du software vis-à-vis du hardware ? Que sommes nous prêts à faire au cous des trois premières années de commercialisation pour atteindre les dix millions d'unités (vendues) ?"



Le cours de l'action et la capitalisation boursière de Microsoft sont excellents pour eux en ce moment. Est-ce que Satya Nadella (le PDG de Microsoft, ndlr) se dit en ce moment "nous avons une opportunité à saisir, comme nous l'avons fait avec la Xbox 360, allons-y, choisissons le bon prix" ?

En plus du nombre de jeux qu'il vendra par acquéreur de console et les abonnements au Xbox Live Gold, le constructeur américain peut également compter sur le nombre d'abonnements au Xbox Game Pass. Les sources d'entrée d'argent sont désormais multiples pour Xbox. De plus, et comme indiqué plus haut, Microsoft se porte très bien actuellement et peut se permettre d'être agressif avec le prix de la Xbox Series X. Sony doit de son côté être très prudent, la solidité financière de PlayStation étant capitale pour le groupe Sony dans son ensemble.

Les deux constructeurs sont restés jusqu'à présent totalement silencieux au sujet du prix de leur console next-gen respective. Et ils cachent plus ou moins que ce silence est lié à l'attente de l'annonce du prix par la concurrence. De plus, une rumeur persistante affirme que Microsoft prépare une console d'entrée de gamme axée sur le dématérialisé. De nombreuses incertitudes demeurent donc. Mais il est évident qu'un prix de vente agressif de la Xbox Series X aurait un impact commercial, surtout dans les territoires historiquement ouverts à la marque Xbox comme les États-Unis ou le Royaume Uni.

Aux dernières nouvelles, la Xbox Series X est toujours prévue pour la fin de cette année.

