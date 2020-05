La Xbox Series X à 400 $ ou moins ? Michael Pachter parle d'un potentiel "coup fatal à Sony"

Une fois de plus, le vétéran de l'analyse de notre belle industrie vidéoludique a parlé. S'il lui arrive d'avoir raison une fois sur deux (forcément), Michael Pachter croit savoir que le prix de la future Xbox Series X ne vous coûtera pas forcément un bras, fut-il bionique. Explications du "Maître".

En effet, le grand gourou de l'analyse, aka Michael Pachter (Wedbush Morgan Securities), a fait une apparition soudaine et spontanée sur le Periscope de Twitter, en compagnie du très touche-à-tout Geoff Keighley qui présentait ce happening vocal et visuel, et ont pu deviser durant une petite demi-heure sur la santé et le futur de l'industrie, en compagnie de deux autres sommités modernes de notre très étrange milieu, que sont Peter Moore (ex SEGA, Microsoft et EA, et désormais chez... Liverpool FC) et Aaron Greeberg (Xbox).

Durant la conversation, forcément à bâtons rompus (ou pas), Pachter y a donc été de ses prédictions désormais ultra célèbres, a expliqué pourquoi il pense que Microsoft fera en sorte que la Xbox Series X sera proposé à 400 dollars voire moins si affinités.

L'analyste pense en effet que la firme de Redmond a plus que tout, envie de battre Sony sur la prochaine génération de consoles, ce qui ne fut pas le cas concernant la PS4 versus la Xbox One. En effet, alors que l'on imagine que les Xbox Series X et PS5 coûteront entre 500 $ et 600 $, Pachter estime quant à lui que Microsoft est prêt à "tenter le pari financier", de la proposer à 400 $ ou moins.

Affirmant par là que Microsoft peut encaisser une perte car elle génère "énormément de revenus via d'autres sources". Selon lui :

Si la Xbox Series X est proposée 100 $ moins chère que la PS5, ce serait un coup fatal à Sony.

Carrément.

D'après ce que j'ai vu, Sony va devoir facturer 500 $ pour sa PS5, et Microsoft a un gros bilan. Si (MS) veut réduire le prix de 100 $, ou juste en dessous et ainsi subventionner les dix premiers millions, ils le feront.

Et à ce petit jeu de dupes, Microsoft et Sony continuent de se regarder en chien de faïence. Selon Pachter, Microsoft n'annoncera aucun prix tant que Sony n'aura pas révélé le sien. Mais jusqu'à quand ?

On sait que jusqu'ici, Microsoft a déjà abattu plusieurs cartes, dont celle concernant sa console et même ses premiers jeux. La machine semble lancée, contrairement à Sony qui tarde à en dévoiler plus (autre que sa manette DualSense). N'oublions pas non plus que Sony a déjà vendu des machines très chères au lancement, et bénéficie toujours d'un capital sympathie énorme de la part des joueurs du monde entier, ce qui pourrait jouer en sa faveur, quoi qu'il arrive.

Il est certain qu'outre les qualités techniques des deux consoles next-gen, le prix de lancement sera évidemment déterminant pour conquérir les coeurs (et les porte-monnaie) des joueurs. Surtout dans la conjoncture actuelle, alors qu'une pandémie que personne n'avait vu venir (à part MOI), risque de mettre à mal les comptes en banque de millions de joueurs potentiels...

Qui sortira vainqueur de cette énième "guerre des consoles" ? Début de réponse au début de l'année prochaine sans doute... Si tout va bien.

