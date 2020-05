Desperados 3 passe GOLD, les développeurs fêtent ça

Les développeurs du studio Mimimi peuvent être fiers d'eux puisque Desperados III vient de franchir une étape fondamentale de son développement : le fameux stade Gold.

Desperados III est donc "Gold" et il vient donc d'atteindre le stade définitif de son développement. Cela tombe bien puisque le titre tactique est prévu pour le 16 juin prochain sur PC, PS4 et Xbox One. C'est via Twitter que l'on apprend la nouvelle :

It's finally happened: #Desperados3 just went gold! Yeeehaw! 🤠



This picture is the proof. Thanks to everyone who has supported us so far. Here is to the team, the game & YOU! ♥️🍻 Come celebrate this milestone with us on our Discord channel: https://t.co/L4VSxgfah2 pic.twitter.com/Kvx1y41Ito