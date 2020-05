Xbox Series X : Une présentation des exclusivités First Party en juillet, premiers studios évoqués

Comme prévu, le Inside Xbox de ce soir était entièrement consacré à des présentations de jeux tiers à venir sur Xbox Series X. Pour découvrir des titres sur lesquels planchent les studios de Microsoft, il va falloir attendre encore environ deux mois.

Microsoft avait déjà laissé entendre qu'il faudrait attendre juillet prochain pour voir des jeux Xbox Series X développés par des structures membres de Xbox Game Studios. Le géant américain a profité de son Inside Xbox de ce soir pour rappeler qu'il présentera certaines de ses exclusivités maison "à partir de juillet prochain."

Au cours d'une courte intervention au début du Inside Xbox, Matt Booty, le responsable des Xbox Game Studios a expliqué que Microsoft "commencera à dévoiler du gameplay de ses studios à partir de juillet." Et histoire d'être un peu plus spécifique, Matt Booty a affirmé que les gens peuvent s'attendre à voir du 343 Industries (Halo Infinite), du Double Fine, du Ninja Theory (Hellblade II) et de l'Obsidian.

Reste désormais à découvrir la forme que prendront ces annonces. Et il est aussi possible de se demander si Microsoft annoncera la date de sortie et le prix de sa console en juillet ou s'il compte garder ces informations secrètes encore longtemps.