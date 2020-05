Inside Xbox : Le shooter spatial Chorus s'annonce en vidéo

Si beaucoup espéraient surtout voir un aperçu du glorieux passé de l'humanité avec Assassin's Creed Valhalla, l'Inside Xbox nous a aussi projeté dans un futur séduisant, avec l'annonce d'un nouveau shooter spatial qui a de la gueule.

On pourrait aussi dire qu'il a l'air franc, Chorus. Développé par Fishlabs et édité par Deep Silver, ce jeu de combat spatial vous mettra dans la peau de Nara, une pilote en quête de rédemption. Et on sait tous que le salut passe par beaucoup de rayons laser et autres boulettes qu'on ne devrait pas entendre dans l'espace, mais ça rend mieux si c'est le cas.

Alors on dirigera Nara aux commandes de Forsaken, son vaisseau surpuissant qui lui permettra de traverser la galaxie et les limites de notre réalité pour terrasser celui qui se fait appeler le Prophète. Tout un tas de gadgets et de pouvoirs sont prévus et ça s'annonce sympathique pour les fans de science-fiction.

Compatible Smart Delivery, Chorus sera disponible en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, et Google STADIA.