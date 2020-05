Inside Xbox : Call of the Sea annoncé en vidéo sur Xbox Series X, et... c'est BEAU !

Lors du Inside Xbox qui vient de s'achever, l'éditeur Raw Fury et le studio indé Out of the Blue ont annoncé Call of The Sea - un jeu puzzle/aventure à la première personne venu tout droit d'un autre monde.

Call of the Sea se déroule quelques part dans le Pacifique Sud dans les années 1930. Vous y incarnez Norah, une femme qui a traversé l'océan à la recherche de son mari disparu, dans une tentative désespérée de le retrouver. Eh oui, ceci arrive parfois..

Après avoir atterri sur une île paradisiaque qui était sa dernière localisation connue, votre recherche vous mènera à la découverte des vestiges d'une civilisation disparue. Là, ça commence à devenir intéressant, non ? Au programme, moults énigmes et indices sur l'expédition malheureuse de votre mari. Evidemment, tout un tas de choses étranges vont se dérouler, avant que vos ne trouviez le pourquoi du comment...

FONCTIONNALITÉS DU JEU :

Explorez une île tropicale luxuriante et vivante, méticuleusement modélisée grâce à Unreal Engine 4, qui regorge de curiosités étonnantes, de ruines perdues et de mystères occultes

Plongez dans une aventure pleine de suspense, d'émotions et d'événements surréalistes

Enquêtez grâce aux indices laissés par l'expédition précédente et résolvez les diverses énigmes pour découvrir ce qui s'est réellement passé

Découvrez le voyage émotionnel d'une femme à la découverte d'elle-même entièrement racontée par Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead: Saison 1)

Call of the Sea arrivera sur Xbox Series X, Xbox One et sur PC fin 2020 et sera disponible sur le Xbox Game Pass dès la sortie du jeu.