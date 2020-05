Inside Xbox : Le très malsain SCORN est de retour sur Xbox Series X

L'Inside Xbox de ce jeudi 7 mai 2020 avait promis du gameplay, des WORLD PREMIERE. Il a aussi livré une résurrection inattendue d'un projet dont on avait plus entendu parler depuis belle lurette.

Il avait été révélé en 2014, avait essuyé un échec sur Kickstarter et avait finalement prévu de se scinder en deux parties avant de retenter le financement participatif, et de disparaître avec les 192.487 euros empochés.

Ce jeudi 7 mai, Scorn est réapparu, comme si de rien n'était. Ce jeu d'aventure plus qu'influencé par le style de Hans Rudi Giger, papa du xénomorphe la saga Alien, sera peut-être à l'heure de la Next-Gen, puisqu'on sait maintenant qu'il se prévoit sur Xbox Series X en 4K et 60 fps. Et pas les autres machines. Bouh, non.

Et avec ce nouvel aperçu, on peut dire que le jeu d'aventure atmosphérique en vue subjective d'Ebb Software, conçu sous Unreal Engine, a toujours l'air aussi aussi étrange et malsain. J'vous juuuure, j'en ai des frissons.

SCORN est prévu sur PC et Xbox Series X à une date qui n'a pas encore été révélée.