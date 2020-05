Inside Xbox : DiRT 5 se montre sur Xbox Series X (et PS5) en vidéo ronflante

Codemasters a profité du Inside Xbox de ce jour pour annoncer l'arrivée prochaine de DIRT 5, sur Xbox One Series X, PlayStation 5, PC, mais également sur la génération actuelle de machines, Xbox One et PlayStation 4.

On nous promet évidemment une optimisation ad hoc en fonction des machines, des effets visuels dynamiques de dingo, une bande-son éclectique, et des conditions climatiques qui évolueront au fil des courses.

En vérité, je vous le dis, DIRT 5 qui arrivera en octobre prochain, nous promènera à 200 km/h de New York City à Rio de Janeiro, mais également dans des régions isolées de Grèce et de Chine. Une large variété de véhicules sont évidemment accessibles, des buggy et trophy trucks, en passant par des voitures de rallye traditionnelles ou plus modernes.

Un mode Carrière est également prévu, avec différents types d'événements et de défis à réaliser, sans oublier la présence d'un éditeur de livrées, histoire de crâner devant les filles et les mecs. On nous annonce également une progression "non linéaire", puisqu'il sera possible d'emprunter des chemins différents pour franchir la ligne d'arrivée.

Ce sera aussi le retour de l'écran divisé, permettant de jouer jusqu'à quatre joueurs sur un seul et même écran. Surprise du chef, et ô combien étonnante : les doubleurs renommés Nolan North et Troy Baker, (Uncharted ou encore The Last of Us), sont présents dans DIRT 5. "Cet excellent duo guide et conseille les joueurs lors de leur progression dans le mode Carrière. Ils sont également aux commandes du podcast DIRT, présent dans le jeu, accompagnés d'autres célébrités de l'industrie vidéoludique ou bien encore de la course automobile."

DIRT 5 sortira donc en octobre prochain.