Les Sims 4 Ecologie s'annonce, une vidéo pour changer de comportement, bah ouais

Si comme moi, vous pensez que la fin des temps approche à grands enjambées, vous serez alors ravis d'apprendre que le fait d'être quelque peu écolo, comme on dit, peut contribuer à ce que l'agonie ne soit pas trop rapide. Heureusement Les Sims sont là pour nous montrer le chemin de la rédemption.

C'est précisément le sujet choisi ici dans cette extension des Sims 4, et judicieusement intitulé Les Sims 4 : Ecologie. Car oui, vous l'aviez deviné, il sera question d'énergie propre, de nourriture saine et d'air pur sur la planète. Ou presque.

Ceci se déroule dans la ville en perpétuelle évolution d'Evergreen Harbor, là où vos petits Sims peuvent devenir écolos et adopter un mode de vie plus "durable". Pour ce faire, ils vont donc devoir adopter des sources d'énergie alternatives (solaire...) mais aussi créer une culture intelligente et recycler des matériaux pour en faire de nouveaux meubles.

"Dans ce nouveau pack d'extension, les Sims peuvent s'unir avec leur communauté pour transformer leur quartier en modèle florissant de durabilité et changer les choses dans le monde qui les entoure". Rien que ceci.

Le pack d'extension sortira sur PC, Mac et les consoles PS4 et Xbox One le 5 juin prochain à 39,99€..