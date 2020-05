Xenoblade Chronicles Definitive Edition dévoile les premiers visuels du chapitre bonus

Puisque nous ne manquons pas de temps à tuer, loin s'en faut, les rôlistes et autres explorateurs des temps plus ou moins modernes ayant déjà bouclé Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal & Co. attendent sans doute avec une certaine impatience le retour de Xenoblade Chronicles via sa Definitive Edition.

Et même ceux qui possèdent déjà leur doctorat en la matière auront de quoi faire avec ce remaster lifté comme il se doit, puisqu'un chapitre bonus en forme d'épilogue et intitulé "Un Avenir Commun" viendra apporter un peu de croustillant et de rondeur en fin de bouche à une formule déjà bien connue.

Et pour les plus curieux d'entre vous, le compte Twitter de Monolith Soft vient de dévoiler une série de screenshots inédits illustrant ce chapitre additionnel accessible d'entrée de jeu, qui nous dévoilent d'abord l'épaule gauche de l'un des deux célèbres géants de cet univers, avant de nous emmener faire un tour dans la capitale d'Akamato.

Vous pouvez comme un fait exprès les retrouver dans notre galerie d'images, histoire de découvrir par avance où vous mettrez les pieds dès la sortie de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, prévue le 29 mai 2020, oui mais sur Switch.