Assassin's Creed Valhalla ne sera pas le "plus gros ou plus long" de la série, loué soit Odin

S'il convient d'attendre sagement 17 heures ce 7 mai 2020 pour découvrir les premières séquences de gameplay du très officiellement dévoilé Assassin's Creed Valhalla, le nouvel opus scandinave d'une saga qui semblait vouloir faire toujours plus grand et toujours plus vaste amorce peut-être un changement de taille, qui offrira un peu de répit aux aventuriers de l'Histoire.

À voir aussi : Assassin's Creed Valhalla détaille ses nouveautés et ses versions Collector

Les manieurs de l'invisible lame avant l'avènement d'une certaine confrérie ne le savent que trop bien : avec Origins puis Odyssey, Ubisoft semblait vouloir repousser encore et encore le gigantisme de ses mondes ouverts, et l'on pouvait se demander si le nouvel épisode qui situera son action entre les terres scandinaves et les quatre royaumes "anglais" du Wessex, de Mercia, de Northumbria et de l'East Anglia pouvait légitimement donner par avance quelque sueurs froides. Et encore, imaginez que l'on puisse traverser l'Atlantique...

Heureusement, le responsable de la communication d'Ubisoft pour le Moyen Orient Malek Teffaha vient de rassurer les joueurs occupés que nous sommes, en affirmant sur un réseau social bien connu que Valhalla serait moins étendu que ses deux prédécesseurs :

Pour info, cet épisode ne sera ni le plus long, ni le plus grand de la série. Nous avons entendu les critiques des joueurs à ce sujet, et les avons pris en compte.

Faut-il y voir là l'une des conséquences du procédé narratif décrit comme "jamais vu" par le directeur narratif Darby McDevitt dans les colonnes de Gamespot ? Ubisoft irait ainsi avec sagesse dans le même sens que Rockstar, et d'un Grand Theft Auto VI supposément plus "mesuré". Ceux qui auront parcouru en long, en large et en travers le désert d'Égypte ou navigué à vue le long des côtes grecques apprécieront.

Si nous découvrions une première séquence de gameplay lors de l'Inside Xbox prévu à 17 heures pétantes, rappelons qu'Assassin's Creed Valhalla est déjà annoncé par Ubisoft pour la fin de l'année 2020 sur à peu près tous les supports : Google Stadia, PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, UPlay, Xbox One et Xbox Series X.

Que pensez-vous de cette décision annoncée par Ubisoft ? Auriez-vous préféré voir la série continuer dans une certaine forme de gigantisme, ou fallait-il réduire la surface de jeu pour essentialiser l'expérience ? Faites-nous part de vos souvenirs de voyage dans les commentaires ci-dessous.