Gigabyte lance le Laptop à clavier mécanique le plus léger du monde

Le constructeur Gigabyte lance donc l'ordinateur portable à clavier mécanique le plus léger du monde/ Plus précisément, il s'agit de 3 modèles différents : Les AORUS 17X, AORUS 17G et AORUS 15G.

Gigabyte s'est associé avec OMRON, fournisseur japonais de claviers mécaniques pour le lancement des ordinateurs portables AORUS 17X, AORUS 17G et AORUS 15G, ces fameux claviers promettent d'être 20 % plus rapides que la normale.

Mais c'est bien l'AORUS 15G (voir notre galerie) qui remporte la palme avec un poids de 2,2 kg et une épaisseur de 2,5 cm. D'ailleurs Gigabyte fait le plein de promesses avec selon eux un Laptop qui est 51 % plus léger que les autres ordinateurs portables équipés de claviers mécaniques et 50 % plus fin. Tout un programme.

Ils sont tous équipés d'un processeur Intel Core i9 de 10e génération, d'une Nvidia RTX Serie SUPER et d'une dalle avec une fréquence de 240Hz. Côté hardware pur, l'ensemble des composants est listé dans notre précédente news sur le sujet.

Vous pouvez retrouver la liste des revendeurs sur la page officielle de la gamme.