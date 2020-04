Gigabyte dévoile à son tour ses nouveaux ordinateurs portables Gaming

Toujours dans la continuité de l'annonce Nvidia et de l'arrivée de 100 nouveaux Laptops RTX SUPER ou à moins de 1000 euros, voici les précisions du constructeur Gygabtye sur ses nouveaux produits.

Gigabyte reprend ses deux séries fétiches Aero et Aorus pour en faire des versions 2020. Le but est bien entendu d'inclure des processeurs Intel Core 10e génération et des cartes graphiques Nvidia RTX Super.

AORUS : Un PC pour le Gaming et l'Esport

En collaboration avec G2 Esports (un club d'Esport renommé), Gigabyte lance les modèles haut de gamme Aorus 17X, Aorus 17G et Aorus 15G. Il est vrai ce sont des modèles qui sont taillés pour la compétition avec des claviers mécaniques, un affichage à 240 Hz et une technologie de refroidissement améliorée.

Selon les modèles (et le prix que vous mettez dedans) il est possible notamment d'avoir du coté des processeurs Intel de 10e génération : Un Intel Core i9-10980HK, un Intel Core i7-10875H et un Intel Core i7-10750H.

Idem pour les cartes graphiques, un beau choix de carte différentes avec : de la Nvidia GeForce RTX 20-series et GTX 16-series, les toutes nouvelles cartes Nvidia GeForce RTX 2080 Super et NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Dans ces conditions le prix peut varier du simple au double, voir même plus. Sachant l'écart abyssal entre une GTX 1650 (200 euros) et une RTX 2080 Super (900 euros minimum), ca se comprend.

Côté écran par contre tout le monde est logé à la même enseigne avec du Full HD 240Hz pour chaque modèle. Idem pour la présence du clavier mécanique et du système de refroidissement Windforce Infinity.

AERO : Un PC pour les "créateurs de contenu"

Derrière ce mot un peu fourre-tout et pompeux de créateurs de contenu, on parle évidemment d'un ordinateur pour ceux qui font du montage photo et vidéo entre autres, ou qui souhaitent aussi faire du streaming. Gigabyte explique que ce modèle est plus polyvalent que le modèle Aorus même si les deux semblent très bons sur le papier pour faire du Gaming.

Idem que pour le Aorus avec 3 modèles de produits, l'aero 15 OLED 15" (supporte la résolution 4K et le HDR400), l'Aero 15 et l'aero 17 HDR 17" (supporte la résolution 4K et le HDR400). Création oblige, le constructeur s'est s'associé avec Xrite Pantone (expert en matière d'affichage couleurs) ce qui va permettre un meilleur étalonnage des couleurs et fournir un écran dont le Delta E est inférieur à 1.

Contrairement aux Aorus, la série Aero se contente d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz (ce qui est largement suffisant pour une utilisation classique). Pour le reste le châssis est globalement plus léger avec une batterie plus performante que les modèles Aorus.

Pour le hardware pur et dur, on est aussi sur du Intel 10e génération Core i7/i9 et sur de la RTX 2070/2080 SUPER (format Max-Q) pour la carte graphique ou de la série 20 classique. Une fois encore, tout dépend du prix que vous mettez et il existe une multitude de modèles selon vos finances.

Les pré-commandes des gammes AORUS et AERO sont disponibles à partir d'aujourd'hui et les ventes officielles commencent à partir du 16 avril.