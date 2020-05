Sekiro Online, le mod qui ajoute PvP et coopération sur PC

Cela fait plus d'un an que Sekiro : Shadows Die Twice est venu rassasier les fans de Dark Souls et Bloodborne enclins à se plonger dans le Japon médiéval et y mourir souvent. La flamme n'est pas éteinte, la preuve avec un mod qui peut tout changer.

J'exagère à peine, promis. Mais avouez que vous ne saviez pas que vous aviez envie d'essayer et que, maintenant, ça vous démanger de tenter le multijoueur sur Sekiro : Shadows Die Twice. Alors laissez-moi vous compter l'histoire de LukeYui.

Pendant plusieurs mois, LukeYui a planché sur un mod multi pour la version PC du hit de From Software. Il n'a jamais lâché, et a finalement offert le fruit des ses efforts tout récemment. Il suffit donc de se rendre sur Nexusmods pour télécharger puis installer Sekiro Online, qui permet de jouer avec des camarades en ligne, en coopération ou en affrontement jusqu'à six personnes simultanément. Belle histoire, hein ?

Il reste vraisemblablement des réglages à faire, il s'agit d'une bêta publique, mais reconnaissons que cela donne envie de retourner manier le sabre.

Sekiro : Shadows Die Twice est disponible sur PS4, Xbox One et PC.