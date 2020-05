Call of Duty Warzone continue de cartonner, Modern Warfare bat des records

L'heure est aux bilans financiers chez la plupart des gros de l'industrie vidéoludique. Activision a bien entendu partagé le sien pour le début de l'année 2020, qui confirme que Call of ne cale pas.

À voir aussi : Call of Duty Modern Warfare : Le mode Duo est bel et bien dans les tuyaux

Call of Duty Warzone, lancé le 10 mars dernier, a dépassé les 60 millions de joueurs. Le Battle Royale free to play aurait donc convaincu plus de 10 millions de personnes supplémentaires de se rendre sur le champ de bataille depuis le 10 avril dernier. On a connu pire démarrage.

Over 60 million #Warzone players.



Thank you for dropping in with us. pic.twitter.com/ugbbrOEmnr - Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2020

Est-ce à dire que le jeu principal pourrait être délaissé au profit de l'expérience multijoueur qui vous envoie au goulag ? Que nenni. Il est même celui qui porte le premier trimestre de l'année 2020 de l'éditeur américain.

À cette période suivant sa commercialisation, Call of Duty : Modern Warfare s'est vendu à plus d'exemplaires et a plus de joueurs que n'importe quel autre Call of Duty avant lui. Sur le premier trimestre 2020, ses ventes ont été plus fortes que n'importe quel autre titre de la licence en dehors de la période de lancement, avec une augmentation marquée en janvier et février et un gros coup d'accélérateur en mars, auquel Warzone et la période de confinement ne sont pas étrangers. En termes de revenus, via les microtransacations, c'est deux fois plus de Black Ops 4, paru en 2018.

Tout va bien, donc, pour la licence, pour laquelle il se murmure que l'édition 2020 pourrait bien nous emmener du côté du Vietnam...

Call of Duty : Modern Warfare et Warzone sont disponible sur PS4, Xbox One et PC.