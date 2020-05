Star Wars Jedi Fallen Order dépasse un nouveau gros cap de ventes

La Force semble puissante avec Star Wars : Jedi Fallen Order. Et le jeu vient de dépasser un nouveau cap de vente qui risque bien d'être un bon signe pour le futur des jeux Star Wars en solo.

En décembre dernier déjà, Fallen Order s'était écoulé à 8 millions d'exemplaires. Cette fois le titre vient de fêter les 10 millions (de joueurs uniques). Rappelons que le titre a accueilli très récemment une mise à jour (cf actu ci-dessus) ajoutant notamment un mode Nouvelle aventure +. De quoi faire venir encore plus de monde.

Forcément ce bon résultat doit donner des ailes et outre une potentielle suite qui semble dans les tuyaux, c'est aussi une bonne nouvelle pour la saga Star Wars de manière générale. Le jeu solo a clairement un avenir et il est désormais possible de rêver de plein de possibilités.

Si en plus, on fait le lien avec le succès assez fou de la série The Mandalorian, on pourrait presque rêver d'un jeu solo sur le héro casqué... Non ?