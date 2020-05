Rainbow Six Siege : Le mode de jeu Grand Larceny fait son arrivée en vidéo

Les joueurs peuvent s'affronter sur la carte Base d'Hereford dans Rainbow Six Siege pour récupérer un butin à tout prix dans le mode de jeu Butin Volé, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 mai.

Après le Far West, c'est au tour des années 20 britanniques de débarquer dans Rainbow Six Siege. Le FPS d'Ubisoft accueille le mode de jeu provisoire Butin Volé avec des cosmétiques à thème et un gameplay idéal pour les fans de combat au corps à corps. L'ancienne version de la carte Base d'Hereford a été revisitée pour le nouveau mode de jeu, façon années 20 et mafia britannique. Tous les opérateurs ne sont pas compatibles avec ce mode de jeu : 15 d'entre eux, dont Twitch, Glaz, IQ et Clash, ne seront donc pas disponibles.

Dans Butin Volé, les joueurs s'affrontent en 5 contre 5 pour récupérer un butin. La seule arme dont ils disposent est un fusil à pompe et les parties sont rapides, sans phase de préparation ni drones. Plusieurs coffres sont cachés dans divers endroits de la carte. Pour remporter la partie, il faut donc récupérer le butin ou le protéger pour les défenseurs, mais aussi éliminer tous les ennemis comme seconde possibilité.

La destruction de l'environnement est aussi adaptée pour offrir plus de possibilités et de verticalité au gameplay au fil à pompe : des poutres peuvent être enlevées du sol pour atteindre l'étage du dessous.

Des cosmétiques à thème accompagnent ce mode de jeu style années 20 qui peuvent être remportés en complétant des défis spéciaux chaque semaine ou en les achetant avec des crédits et des points de renommée. Le mode de jeu sera disponible jusqu'au 19 mai.

En attendant, la scène esport européenne de Rainbow Six Siege recevra bientôt des changements qui seront révélés le 20 mai prochain par Ubisoft, alors que toutes les ligues régionales changent de format.