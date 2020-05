The Dark Pictures Anthology : Little Hope nous en dit plus dans un carnet de développeurs

Le deuxième épisode de la série horrifique lancée par Supermassive Games pour le compte de Bandai Namco vous invite à en apprendre plus le concernant, à travers une vidéo d'un peu plus de six minutes.

À voir aussi : The Dark Pictures Anthology Little Hope s'annonce et se tease

Qu'est-ce qui différenciera Little Hope de Man of Medan, en dehors son cadre, un petit village où s'est égaré un groupe d'étudiants et un professeur un peu trop téméraires ? C'est Pete Samuels, patron de Supermassive Games et réalisateur sur la série The Dark Pictures Anthology qui se charge de l'expliquer ici.

Et n'allez pas croire que les développeurs se sont contentés du minimum. On apprend en effet, outre les différentes influences, que la virée dans un Massachusetts un peu bizarre bénéficiera d'un système de caméra plus pertinent, de plusieurs vitesses de déplacement adaptées au contexte, et d'une interface qu'on nous promet plus claire.

On s'en lèche les babines. De peur, évidemment.

Little Hope arrive cet été sur PS4, Xbox One et PC.