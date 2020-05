Xenoblade Chronicles Definitive Edition déroule son casting relooké en vidéo

Ressuscitée grâce aux bons soins de Nintendo au tournant des années 2010, la série de l'illustre Tetsuya Takahashi s'apprête à entrer de plain-pied dans la cour des grands de ce monde, en cédant aux sirènes du remaster pour fêter le dixième anniversaire d'un certain Xenoblade Chronicles.

À force, vous allez presque finir par connaître le refrain par coeur : une décennie après sa sortie sur Wii, le RPG de Monolith Soft revient dans une version revue et corrigée sous-titrée Definitive Edition, aux ajouts aussi divers que variés.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs de l'original retrouveront une bande de héros presque méconnaissables, tant le character design s'inspire du style anime de Xenoblade Chronicles 2, pour un résultat bien moins anguleux, et surtout plus éclatant. Voilà qui risque de changer la donne pour certains...

Nintendo vous offre ainsi un appel en bonne et due forme quelques jours avant la réouverture des écoles, et parmi Shulk, Reyn, Fiora, Dunban, Sharla, Riki et Melia, personne ne souhaite visiblement atterrir dans le bureau du proviseur.

Voilà l'occasion de nous rappeler qu'avec autant de cases cochées sur le bingo du J-RPG, il n'y a plus qu'à compter les jours qui nous séparent de la sortie de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, prévue le 29 mai 2020 sur Switch.