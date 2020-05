Bloodstained Ritual of the Night : Nouveau mode et personnage bonus dans quelques jours

Alors que le dernier jeu du vénérable Koji Igarashi (dont un certain Plume ne cesse de chanter tel un barde des temps modernes les louanges) s'apprête à fêter d'ici quelques jours son premier anniversaire, l'éditeur 505 Games annonce l'arrivée imminente d'une nouvelle mise à jour, qui ne concernera malheureusement pas tout les chasseurs de vampires.

Le site officiel de Bloodstained : Ritual of the Night évoque en effet depuis quelques heures de sympathiques nouveautés qui viendront via une nouvelle mise à jour offrir une expérience renouvelée, puisque les joueurs pourront bientôt profiter de l'arrivée aussi conjointe que simultanée d'un nouveau personnage et d'un mode de jeu promis de longue date.

Dès le 7 mai, les joueurs ayant débloqué la "bonne fin" pourront recommencer l'aventure avec Zangestsu, qui offre dans la longue tradition des Castlevania une autre lecture, puisque ce dernier ne pourra pas compter sur le pouvoir des Shards, contrairement à Miriam. Le boss devenu jouable pourra en revanche compter sur son épée et sa rapidité de mouvement pour se frayer un chemin parmi les rangs ennemis.

Le mode Randomizer fera lui aussi son apparition ce jeudi, et vous permettra d'ajuster à votre guise jusqu'à huit paramètres, comme l'illustre les quelques screenshots de notre galerie d'images. À titre d'exemple, les drops pourront être complètement aléatoires, tout comme les quêtes, voire les emplacements des boutiques. Soucieux de la compétition et du speedrun, vous pourrez partager vos modes sur-mesure pour continuer de mesurer la vôtre face aux tentatives de vos amis du net.

Seule ombre à l'horizon : si les joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One profiteront de ces ajouts dès le 7 mai, les possesseurs de Switch devront prendre leur mal en patience, au mois jusqu'à la fin du mois, si ce n'est plus. Décidément, rien n'est simple pour les joueurs nomades...