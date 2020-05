The Last of Us 2 : Cette fois c'est la bonne, le jeu est Gold

Quand Sony déclarait il y a peu que le développement de The Last of Us 2 était quasiment terminé, il ne s'agissait pas d'une exagération. En effet, son jeu le plus attendu de l'année sur PS4 est désormais sur le chemin des chaînes de production.

À lire aussi : The Last of Us Part II victime d'une fuite massive online, évitez les spoilers

Naughty Dog vient d'annoncer, via une vidéo de Neil Druckmann postée sur le compte Instagram officiel du studio que The Last of Us Part II est désormais "Gold."

Cela signifie que le développement du jeu est désormais terminé et que le master a été soumis à Sony afin que les disques soient pressés et que le logiciel soit mis sur le PlayStation Network.

Neil Druckmann explique que le dernier retard, provoqué par la pandémie de COVID-19, a permis à l'équipe de peaufiner le jeu pendant quelques semaines supplémentaires. À propos des fuites récentes, il recommande (logiquement) aux joueurs de jouer au jeu plutôt que se contenter des vidéos parce que The Last of Us Part II "est un jeu vidéo."

Pour rappel, The Last of Us Part II est prévu pour le 19 juin prochain sur les PS4 du monde entier.

Avez-vous réussi à éviter les fuites concernant le jeu de Naughty Dog ? Si vous les avez vues, vous ont-elles enlevé l'envie de jouer au jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.