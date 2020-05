Star Wars : Un nouveau film par Taika Waititi (Thor Ragnarok) annoncé

Disney n'aura donc pas trop tardé à évoquer l'avenir de la licence Star Wars sur grand écran. Et pour tenter d'assurer le succès critique et commercial du prochain film Star Wars, le géant américain a fait appel à un cinéaste qui a le vent en poupe.

Disney a donc profité de la date hautement symbolique du 4 mai (May the 4th dans la langue de Shakespeare) pour faire une annonce concernant les films Star Wars. En effet, Disney vient d'officialiser qu'un nouveau film Star Wars va être réalisé et co-écrit par Taika Waititi, le réalisateur de Thor : Ragnarok et du dernier épisode du dernier épisode la première saison de The Mandalorian.

Le duo d'auteurs derrière ce nouveau film sera occupé par Krysty Wilson-Cairns, scénariste nommée aux Oscars récemment co-auteure du film 1917. Malheureusement pour les fans de Star Wars, la date de sortie et le titre de ce nouveau film n'ont pas été révélés par Disney.

À noter au passage qu'une nouvelle série Star Wars destinée à être diffusée sur Disney+ a également été annoncée par Disney aujourd'hui. Cette dernière sera écrite et aura pour "showrunner" Leslye Headland (Russian Doll, Bachelorette). Cette nouvelle série n'a pas de date de diffusion elle non plus. Les fans de Star Wars ne vont en tout cas pas manquer de nouveaux contenus à se mettre sous la dent au cours des prochaines années.