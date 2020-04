Star Wars Battlefront II ajoute Scarif pour son ultime mise à jour

Tout comme Battlefield V, EA va aussi mettre fin au rythme des mises à jour de Battlefront 2 après 2 ans de bons et loyaux services. La dernière mise à jour sera majeure et apportera la fameuse planète Scarif.

On apprend donc que les cartes Hoth, l'Etoile de la Mort II, Yavin IV, Tatooine, et Scarif arrivent sur les modes Action instantanée et Suprématie. On se souvient que Scarif était une map d'un DLC de Battlefront premier du nom lors de la sortie du film Rogue One au cinéma.

Elle est aussi jouable en coopération et elle accompagne 2 nouvelles cartes qui sont le croiseur stellaire MC85 et le croiseur de classe Resurgent. Les maps en question sont d'ailleurs jouables totalement hors-ligne avec des IA.

Scarif à l'honneur donc puisqu'elle est aussi ajoutée aux modes Affrontement Héroïque et Confrontation de Héros pour accompagner la carte Crait. Enfin et comme vous pouvez le voir dans la bande annonce ci-dessus, on a droit à de nouveaux skins pour Rey (avec un sabre jaune), Kylo Ren, l'Empereur Palpatine et Dark Maul.

Une page se tourne et de notre côté on a hâte de découvrir le prochain gros jeu de la licence Star Wars.