Sonic Le Film : Le réalisateur fait le point sur une éventuelle suite

Sonic Le Film a, malgré les polémiques qui ont entouré sa création, été plutôt bien accueilli par la critique et a rencontré un succès certain dans les salles. Malgré tout, une suite n'est pour l'instant pas gravée dans la roche selon son réalisateur.

Sonic Le Film a, selon le site Box Office Mojo, généré 306.766.470 millions de dollars au box office mondial (alors que la pandémie de COVID-19 l'a empêché de sortir dans certains pays), pour un budget de 85 millions. Face à un tel succès, qui ne tient pas compte des ventes en VOD et (évidemment) des futures ventes en DVD ou Blu-Ray, la mise en chantier d'une suite pourrait paraître garantie (sensation accentuée par la scène post-générique du film).

Et pourtant, rien n'est acté à en croire Jeff Fowler, le réalisateur de Sonic Le Film. Au cours d'une interview récemment accordée au site du quotidien américain USA Today, le cinéaste a affirmé que les négociations ne sont pas en cours à ce sujet pour le moment. L'envie est cependant là de son côté ainsi que de celle de l'équipe :

Il y a tant d'autres excellents personnages à importer et tant d'autres histoires à raconter et rien ne me ferait plus plaisir que d'avoir une autre opportunité de raconter plus d'histoire avec ces personnages. Nous adorerions en faire plus avec l'Univers Cinématographique Sonic.

D'après un analyste de Exhibitor Relations, il est quasiment acté que Paramount donnera le feu vert à un deuxième film Sonic dès que la situation mondiale rentrera dans l'ordre. Vu que Jeff Fowler parle déjà d'un univers cinématographique Sonic, le réalisateur semble plutôt confiant lui aussi.

Pour rappel, Sonic Le Film est dès à présent disponible en vidéo à la demande en France.