Star Wars Day : Jedi Fallen Order et 25 autres jeux se bradent sur Steam

Si pour les quadrupèdes amateurs de lasagnes, ce 4 mai n'est qu'un lundi de plus à maudire, pour les padawans de cette partie de la galaxie, cette date symbolique reste l'occasion de célébrer une licence de space opera qui se doit aujourd'hui plus que jamais de faire rentrer des Dataries dans les caisses, et plus vite que ça s'il vous plait.

Alors, en ces temps troublés où le sort de la République semble vaciller, la licence Star Wars s'offre tout de même une journée de festivités, et compte bien en faire profiter les joueurs en mal d'aventures.

En ce symbolique 4 mai, donc (May the Fourth, tout ça, vous avez l'habitude maintenant) les jeux de la saga se bradent tous sur Steam, et il y a de quoi faire parmi la palanquée de déclinaisons vidéoludiques.

Si nous ne pourrons que vous conseiller d'aller vous-mêmes y faire un tour pour jeter un oeil aux diverses promotions, voici tout de même quelques exemples de ce que la boutique en ligne du père Newell propose jusqu'au 7 mai :

Et pour les plus infatigables des futurs suppôts de l'Empereur, un bundle regroupant les 26 jeux proposés s'affiche même à 63,63€. C'est dommage, nous étions si près de l'Ordre 66...

Voilà qui nous donnera tout de même l'occasion de nous rappeler non sans une pointe de nostalgie, les grandes heures passées de la plus acclamée des guerres. Allez, joyeux lundi, et faites attention de ne pas vous blesser avec votre sabre laser : ce serait dommage de devoir aller à l'hôpital par les temps qui courent...