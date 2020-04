Call of Duty Warzone : Nvidia et Activision soulignent l'importance d'un bon framerate

Dans un jeu en ligne et particulièrement sur un FPS on connait l'importance d'avoir une bonne fluidité pour ne pas avoir un handicap trop important par rapport aux autres joueurs. Cette fois Nvidia et Activision parle de cette importance sur Call of Duty Warzone.

Nvidia vient de publier un billet pour expliquer toute l'importance d'avoir une bonne fluidité dans un jeu comme Call of Duty : Warzone avec vidéo à l'appui ci-dessus. À travers notamment votre NVIDIA Control Panel il est possible d'optimiser directement le jeu pour avoir la meilleure fluidité possible.

Le constructeur a même établi une liste précise de ce qu'il faut désactiver dans les options graphiques pour monter au mieux son framerate. On n'échappe évidemment pas au fameux graphique (visible dans notre galerie).

Celui-ci permet de montrer la corrélation entre un bon framerate et une augmentation des performances (ratio) même chez les joueurs qui jouent peu. Tout un programme qui permet aussi évidemment au caméléon de vous proposer de mettre à jour votre GPU avec un dernier modèle RTX SUPER.