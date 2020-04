Budget de Shenmue 3, critiques des joueurs, objectifs pour Shenmue 4, Yu Suzuki dit tout

Même s'il ne manquait pas de qualités pour satisfaire les fans de longue date de Shenmue, Shenmue III ne manquait pas non plus de défauts. Et certains de ces derniers ont clairement empêché le jeu de séduire un nouveau public. Contrairement à ce que certaines personnes affirmaient à son sujet, le créateur du jeu n'est pas coincé dans le passé et a clairement conscience de ce qu'était Shenmue III et a une bonne idée de ce qu'il voudrait changer dans sa suite.

Une fois n'est pas coutume, Yu Suzuki a accordé une longue interview à Esra Krabbe d'IGN Japan. Au cours de cet entretien, traduit en anglais par le site Phantom River Stone, le game designer revient longuement sur Shenmue III, les critiques reçues par ce dernier et sur ce qu'il aimerait proposer dans Shenmue IV.

Au sujet du budget de Shenmue III, beaucoup de choses (souvent fausses) ont été dites. Si Ys Net a réussi à obtenir 7.179.510 dollars via le financement participatif, le budget du jeu ne s'est pas limité à ça. Yu Suzuki révèle ici une approximation du budget total dont a bénéficié le développement du jeu :

La promesse initiale faite aux backers était un Shenmue avec un budget de deux millions de dollars. Mais en fin de compte, divers partenaires ont été trouvé et j'ai changé de plan de nombreuses fois, alors que j'étais déjà en train de construire le jeu, de manière à atteindre le meilleur résultat possible. En fin de compte, le budget a atteint une envergure d'environ 20 millions de dollars. Un zéro de plus a donc été obtenu (rires).

À ceux qui reprochent à Shenmue III de ne pas bénéficier du niveau de réalisation qu'avait le premier Shenmue en son temps, Yu Suzuki explique que la réalité financière du projet ne le permettait tout simplement pas :

Si l'objectif était d'atteindre le niveau de polish de Shenmue dans Shenmue III, je pense que nous aurions utilisé l'intégralité du budget juste dans le Village Bailu.

Yu Suzuki estime malgré tout que grâce à ce budget, un vrai jeu Shenmue a pu être proposé. Même si Shenmue III souffre, à certains égards, de la comparaison avec des jeux actuels, le créateur du jeu explique qu'il y a une raison à ça :

Il n'est peut-être pas au niveau d'autres titres AAA à différents niveaux mais j'ai tout donné afin de faire tout ce que je pouvais. Étant donné que Shenmue III est complètement différent des tendances récentes, je m'attendais à ce qu'il y ait un niveau de mécontentement certain chez les joueurs habitués à jouer aux jeux récents. Mais on ne peut rien faire contre ça car j'ai créé le jeu pour les fans qui l'ont soutenu corps et âme pendant 20 ans. La satisfaction des fans est extrêmement haute, et c'est quelque chose dont je me réjouis grandement. Si nous avions eu plus de marge, j'aurais consacré du temps et de l'argent aux demandes des autres joueurs en plus de m'assurer de satisfaire les fans. Mais faire Shenmue III pour les fans était tout ce que je pouvais faire.

Le célèbre game designer japonais a toujours pour intention de créer Shenmue IV. Si ce dernier voit le jour, il est possible de s'attendre à un certain nombre de changements :

S'il y a une opportunité pour créer Shenmue IV, et je pense qu'il y en aura une, je sais ce qui doit être fait pour satisfaire les joueurs casual (Yu Suzuki entend par là les joueurs qui ne sont pas des habitués de Shenmue, ndlr). J'aimerais donc créer un jeu qui les rend heureux eux aussi. [...]



(J'aimerais améliorer) toutes sortes de choses, comme ajouter des marqueurs de quêtes, enrichir les fonctionnalités de déplacement accéléré et de saut temporel, ainsi que rendre plus claire l'interface. J'aimerais proposer une expérience plus fluide aux gens qui veulent avancer rapidement dans l'histoire. Si la quantité de contenu est similaire à celle proposée dans Shenmue III, alors vous pourriez progresser dans le jeu 1,5 fois plus vite.

Shenmue vs The World

Malgré ces affirmations, Yu Suzuki tient à rassurer les fans en disant que malgré ces changements, il ferait les choses de manière à ce que le feeling d'un jeu Shenmue soit conservé. Les impératifs économiques étant ce qu'ils sont, il rappelle qu'il doit cependant faire en sorte que son prochain jeu soit également un succès commercial :

Avec Shenmue III, j'ai vraiment répondu avec le coeur aux voix des fans. Je ne cherchais donc pas spécifiquement à réaliser de grands bénéfices. Cela étant dit, pour que ma société reste ouverte, nous devons réfléchir à la création d'un produit qui se vendra. La meilleure façon d'y parvenir est un sujet à propos duquel nous avons eu de grandes discussions. [...]



La manière que les gens qui ne connaissent pas Shenmue ont eu de percevoir Shenmue III est quelque chose qui, d'un point de vue commercial, doit être compris n'est-ce pas ? J'ai donc analysé ce qui ne plaisait pas aux nouveaux joueurs. J'ai fait diverses suppositions réfléchies au sujet de ce qu'ils voulaient dire dans leurs commentaires et je leur ai accordé ma considération sincère. Mais cela a été douloureux (rires). Créer des jeux est mon métier. J'ai donc réfléchi à des choses comme le niveau de différence entre ce que Shenmue propose et les tendances actuelles, les zones pouvant être améliorées, la prochaine étape à franchir pour faire ce type de jeu, etc. Si les gens disent qu'il est archaïque, alors à quels niveaux l'est-il ? S'agit-il simplement d'une impression ou est-il vraiment dépassé ? Je veux m'attaquer à ces réflexions et les clarifier.

Cela fait plusieurs années que les jeux en monde ouvert sont omniprésents dans le paysage vidéoludique. Proposer un tel type de monde virtuel n'est donc pas suffisant pour sortir du lot. Pour faire face à cela, Yu Suzuki envisage une solution qui risque de faire couler beaucoup d'encre :

Cette fois, plutôt que de vouloir à tout prix faire un jeu en monde ouvert, il pourrait être intéressant de faire un jeu qui se passe dans des zones confinées. [...]



Je suis un technologue. Je veux donc essayer de faire de nouvelles choses, même si elles ne sont pas clinquantes. J'ai par exemple envie de faire en sorte que les mouvements dans un espace étroit soient plus fluides que dans les jeux sortis jusqu'à présent. Les endroits étroits sont plus immersifs mais les chemins étroits causent de nombreux problèmes comme le fait de se retrouver coincé. C'est pourquoi les chemins dans les jeux sont toujours larges n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'un développeur ait pour l'instant réussi à proposer des mouvements fluides ou de l'exploration dans des zones étroites.

Shenmue IV dans le viseur

Ailleurs dans cette interview, Yu Suzuki donne quelques indications quant aux changements qu'il souhaiterait apporter au système de jeu dans un éventuel Shenmue IV :

Je me suis penché sur différents titres dans le cadre de mes recherches. Il existe de nombreux systèmes qui ne conviendraient pas à Shenmue. Et même s'ils ne fonctionneraient peut-être pas dans Shenmue tel quel, ils ont des éléments dont nous pouvons tirer des enseignements. [...]



Avec les marqueurs de quêtes, j'aimerais distinguer la quête principale des quêtes annexes, montrer les endroit où échanger de l'argent ou ceux où vous pouvez vous battre. Mais afin de ne pas supprimer le besoin d'exploration, j'aimerais disposer d'un système qui n'en révèle pas trop avec un affichage qui évolue une fois que vous avez obtenu l'information. [...]



Afin de rendre le saut temporel accessible plus librement, j'aimerais rendre possible le fait de s'asseoir sur un banc. En faisant ça, le joueur activerait un système d'attente permettant de faire avancer le temps par exemple. [...]



Tout le monde a parlé de l'absence de chopes (dans Shenmue III). J'ajouterai donc des chopes dans le prochain (rires) ! [...]



J'ai pris en compte tous les commentaires des joueurs. Je veux donc également actualiser complètement les animations faciales. [...]



De plus, s'il n'y a pas assez de gens, cela ne donne pas l'impression de se passer en Chine. J'aimerais donc accroître le nombre de personnages qui se baladent en ville simultanément. Pour une ville de la taille de Niaowu, je voudrais que la population soit quatre fois plus dense.

Un des aspects de Shenmue III qui a beaucoup fait parler et qui a même généré des critiques parmi les fans de la série est son histoire, et plus particulièrement ce que certains ont perçu comme une faible progression de cette dernière. Yu Suzuki s'est également exprimé à ce sujet et a évoqué ce qu'il voudrait faire dans Shenmue IV :

Dans Shenmue IV, je veux que les quêtes annexes aillent plus en profondeur. Les relations qu'entretiennent les habitants de la ville seront racontées plus en détail via les quêtes annexes. [...]



Et pour ce qui est de l'histoire principale, les trous de la backstory seront rapidement remplis. J'aimerais par exemple raconter le passé de Shenhua, montrer le type de personne qu'est Ren et résoudre les mystères qui ont été créés jusqu'à présent.

Toutes ces déclarations ont donc de quoi intriguer les fans de Shenmue. Mais Yu Suzuki parviendra-t-il à faire financer Shenmue IV comme il le croit ? Qui plus est avec un budget lui permettant de réaliser ses ambitions ? Impossible à dire pour le moment. Aux dernières nouvelles, Shenmue IV n'a pas été annoncé. D'après le patron de la maison-mère de Deep Silver, Shenmue III est rentré dans ses frais mais reste malgré tout un produit de niche.

Que vous inspirent ces déclarations de Yu Suzuki ? Les trouvez-vous encourageantes ? Pensez-vous qu'il a bien retenu la leçon des critiques émises à l'endroit de Shenmue III ? Estimez-vous qu'il pourrait toujours attirer un public plus large avec Shenmue IV ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.