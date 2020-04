Dying Light Hellraid : Un nouveau DLC s'annonce en vidéo

Cinq ans après sa sortie, on pourrait croire Dying Light agonisant, has been, dépassé, prêt à se faire piétiner par un deuxième épisode qu'on espère pas trop lointain. Ce n'est pas l'avis de Techland qui l'entretient encore avec non pas des mises à jour mais une extension qui pourrait raviver quelques souvenirs.

Si vous avez une mémoire d'éléphant, Project Hell est un nom qui devrait vous faire tiquer. Mod prévu pour Dead Island, ce dernier avait vu les plans changer en 2012, Techland le transformant en jeu complet qui sera plus tard renommé... Hellraid. Les aléas de la vie ont fait que ce projet finira à la poubelle.

Le voici, plus de sept ans après avoir été montré pour la dernière fois, ressuscité. Hellraid sera le prochain DLC de Dying Light. Prévu pour cet été sur PS4, Xbox One et PC, il vous emmènera dans un univers dark fantasy pour nettoyer un donjon où des armes inédites vous aideront à occire des hordes de monstres à l'aide de nouvelles armes.

Le pitch, le voici :

Tout a commencé par une borne d'arcade que les survivants ont trouvée au sous-sol de la Tour, en cherchant la cause d'une étrange coupure de courant. Aucun d'entre eux ne se rappelait avoir vu cette machine insolite auparavant. Ils l'ont montée, sans se douter de quoi il s'agissait.

Vous flippez, n'est-ce pas ? Pour le moment, on se contentera de cette brève description et du teaser vidéo ci-dessus. Mais nul doute que l'on peut s'attendre à du contenu bien fou pour un titre qui, cinq ans après, reste très pertinent.

Dying Light est disponible sur PS4, Xbox One et PC.