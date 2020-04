Kingdom Two Crowns dispo sur mobiles, Bloodstained en guest avec la dernière mise à jour

La série de city-builder en pixel art initiée par Thomas van der Berg et Marco Bancale étend son royaume. Le dernier épisode en date est accessible sur supports mobiles, en même temps qu'il se permet un crossover Igavaniesque.

Kingdom Two Crowns est désormais disponible sur iOS et Android au prix de 10,99 euros. L'actualité de ce titre mélangeant exploration et stratégie, dont vous pouvez retrouver notre critique sur le lien ci-dessus, ne s'arrête pas à cela.

Sur toutes les plateformes où l'on peut le lancer (PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch), il accueille une mise à jour gratuite qui saura intéresser les joueurs ayant tourné pendant des heures dans le dernier jeu chapeauté par Koji "IGA" Igarashi, ex-monsieur Castlevania. Avec Dead Lands, un nouveau background directement inspiré de Bloodstained : Ritual of the Night fait son apparition. Avec lui, quatre nouveaux monarques qui ne sont autres que les personnages jouables de Bloodstained : Curse of the Moon : Miriam, Zangetsu, Alfred et Gebel. On pourra par ailleurs changer sa royale monture.

Et qui sait à quels clins d'oeil tout ceci va nous mener ? Ah bah oui, ceux qui vont s'y plonger, évidemment.