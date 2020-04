Apex Legends : Le mode provisoire Battle Armor fait son arrivée

Finies les parties lancées sans aucun butin dans Apex Legends : dans le nouveau mode provisoire, tout le monde atterrit avec la même arme et la même armure, aucune autre ne pouvant être obtenue durant la partie.

Aujourd'hui, le mode Battle Armor s'est rajouté aux modes classés, duos et trios, et ce pour deux semaines. Le principe est simple : tous les joueurs arrivent sur la carte avec une même arme (le P2020 pour les premiers jours) et une armure du même niveau (niveau 1 jusqu'au 2 mai). Le mode de jeu se déroule sur la carte Bord du Monde.

Alors que d'autres armes pourront être obtenues sur la carte, l'armure sera unique pour tout le monde. Ainsi, dans les premiers jours du mode de jeu, tous auront une armure niveau 1 et ne pourront pas la changer. Pour apporter plus d'originalité, les items de départ et le niveau d'armure changera tous les trois jours, jusqu'à la fin de l'événement.

A partir du 6 mai, le mode de jeu plaira à ceux voulant durer un minimum lors d'une partie, le bouclier violet offrant plus d'opportunités en début de partie, mais nécessitant aussi un stock de recharges conséquent (préparez Wattson).

Les joueurs les plus agressifs apprécieront quant à eux les derniers jours avec le bouclier évolutif, qui augmente au fil des dégâts infligés aux ennemis.

Voici le planning précis du changement d'items :

28 avril au 2 mai : Armure niveau 1

2 au 6 mai : Niveau 2

6 au 9 mai : Niveau 3

9 au 12 mai : Bouclier évolutif

Le mode de jeu Battle Armor sera disponible jusqu'au 12 mai !