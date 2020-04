The Elder Scrolls Online : L'extension Greymoor tient sa nouvelle date de sortie

Avec la situation que nous traversons actuellement, les reports s'accumulent, y compris pour le MMORPG de Bethesda. Mais que les fans de The Elder Scrolls Online soient rassurés, la plongée dans le coeur noir de Skyrim n'aura pas tant de retard que ça.

À voir aussi : Call of Duty Modern Warfare se met à jour : Warzone, Double XP, nouvelle arme... Les infos

Vous l'attendiez pour le 18 mai sur ordinateur et le 2 juin sur consoles, il faudra encore patienter une poignée de jours. L'extension Greymoor, accompagnée de la mise à jour 26 de The Elder Scrolls Online, arrivera finalement le 26 mai sur PC/Mac et le 9 juin sur PS4 et Xbox One.

Le réalisateur du jeu, Matt Firor, l'a annoncé sur le site officiel du jeu, les développeurs ont été forcés de s'adapter à la crise du COVID-19 et le télétravail a quelque peu enrayé la machine. Il n'est d'ailleurs pas exclu, selon lui, que d'autres imprévus se présentent. Le jeu de rôle en ligne de Bethesda connaît en effet une hausse d'activité qui oblige à redoubler de vigilance et outre certains bugs de latence ou d'inactivité de certaines commandes rapportés, ce qui pourrait nécessiter un peu de travail supplémentaire, un tel lancement dans le contexte actuel peut rencontrer des problèmes.

On rappelle que ce nouveau chapitre, qui prévoit une nouvelle campagne d'une trentaine d'heures, vous emmènera dans le Bordeciel occidental et la caverne de Griffenoire, où des vampires semblent avoir élu domicile.

The Elders Scrolls Online est disponible sur PC, Mac, PS4 et Xbox One.