Xbox Series X : La prochaine génération digne du passage de la 2D à la 3D selon Phil Spencer

Même si la situation mondiale actuelle n'est pas des plus réjouissantes, un grand nombre de joueurs continuent d'attendre avec impatience l'arrivée de la prochaine génération de consoles. Et les dernières déclarations de Phil Spencer ne vont pas diminuer les attentes des joueurs qui attendent la Xbox Series X.

À lire aussi : Xbox Series X : Un insider évoque le type d'exclusivités à venir

Une fois n'est pas coutume, Phil Spencer a répondu sur son compte Twitter personnel à une question posée par un internaute concernant la Xbox Series X. Interrogé sur les apports technologiques permis par la configuration de la nouvelle Xbox, le grand patron de la branche jeu vidéo de Microsoft explique que, selon lui, le jeu vidéo va être profondément bouleversé :

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD.