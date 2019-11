Final Fantasy VII Remake : Nomura parle du prochain épisode

En plus d'une nouvelle salve d'images et d'informations qui vont vous parvenir d'ici peu, Square Enix a choisi ce lundi 25 novembre pour s'adresser aux joueurs en attente de Final Fantasy VII Remake via ses hommes-clés, dont le réalisateur.

Et c'est de ce dernier que l'on apprend, d'abord que le contenu de Final Fantasy VII Remake, qui ne couvrira que la découverte de Midgar, soit le tout début du jeu original, ne posera pas de problème.

Tetsuya Nomura explique qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de la taille du jeu.

Même si cela ne se passe qu'à Midgar seule, la densité et le volume sont si énormes que j'ai été obligé d'alléger un peu.

Il rappelle qu'une foule de nouveaux personnages et de nouveaux boss viendront agrémenter l'expérience pour une ville plus riche que jamais. Il finit surtout sur des mots qui raviront les plus impatients :

Nous avons déjà commencé à travailler sur le prochain épisode, et je suis certain que parcourir celui-là va faire grandir vos attentes comme s'étend le monde au-delà de Midgar.

Final Fantasy VII Remake arrive le 3 mars 2020 sur PS4.