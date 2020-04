Call of Duty Modern Warfare se met à jour : Warzone, Double XP, nouvelle arme... Les infos

Nombreuses sont les mises à jour pour Call of Duty : Modern Warfare. Et forcément, à chaque fois, on se demande très légitimement ce qu'elles contiennent. Vous êtes au bon endroit, car la réponse à votre question se trouve ici-même.

Cette mise à jour du mardi 28 avril 2020 vous permettra de faire une chose plutôt intelligente : vous pourrez mixer vos blueprints (ou plans pour les non-anglophones) d'une même arme en vue de créer un plan épique. La manoeuvre ne fonctionne pas avec des plans de plusieurs armes différentes.

Une nouvelle arme est également disponible. Une LMG répondant au doux nom de : MK9 Bruen LMG. Cette arme dispose d'un chargeur grande capacité tout en faisant des dommages conséquents. Cette nouvelle LMG peut-être débloquée en achetant le pack "Encryption" ou alors en effectuant des défis disponibles dans le menu des armes. Des plans légendaires sont également déblocables en effectuant des challenges.

L'autre grande nouveauté concerne le mode Warzone. En effet, un nouveau contrat fait son arrivée : le contrat "Most Wanted". Le concept est très simple : vous êtes l'un des hommes les plus recherchés du niveau. Et cela par toutes les équipes. Si vous survivez, vos équipiers morts seront ramenés à la vie sans dépenser le moindre denier. Pratique.

En vrac, on trouve aussi des skins et camouflages de prévus pour armes et opérateurs. Un week-end double XP d'armes, expérience et battlepass est prévu dès le 1er mai.

Call of Duty Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

