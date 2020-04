The Last of Us Part II : Naughty Dog s'exprime au sujet des fuites

Le début de semaine a été rude pour Naughty Dog. Le studio a été victime d'un leak impitoyable (The Last of Us Part II victime d'une fuite massive online, évitez les spoilers). Peu après l'annonce d'une nouvelle date de sortie pour The Last of Us Part II, il s'est exprimé à ce sujet.

La réaction de Naughty Dog est tombée dans la soirée de ce lundi 27 avril 2020. Un message court qui traduit une certain découragement vis-à-vis de la situation dans laquelle se trouve The Last of Us Part II, dont des séquences entières, avec des spoilers majeurs, ont atterri sur Internet.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB - Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Nous savons que les derniers jours ont été incroyablement éprouvants pour vous. Nous ressentons la même chose. Il est très regrettable de découvrir la fuite et le partage d'éléments du développement avant la sortie du jeu. Faites au mieux pour éviter les spoilers, et nous vous demandons de ne pas gâcher la surprise à d'autres.



The Last of Us Part II sera bientôt là. Quoique vous voyez ou entendez, l'expérience finale en vaudra la peine.

À en croire certaines réponses à ce tweet, les recommandations ne sont pas forcément suivies. Pour l'heure, on ignore toujours comment la fuite a pu se produire. Naughty Dog ni aucun de ses représentants, dont Neil Druckmann qui se dit navré pour ses équipes comme pour les fans, n'a confirmé la rumeur selon laquelle ce leak était l'oeuvre d'un employé se considérant comme mal traité par sa direction.

Nous rappellerons que rien ne justifie ce genre de manoeuvres, ou le partage, qui nuisent au travail accompli par des centaines de personnes durant plusieurs années. Et que la vigilance est de rigueur. Il est préférable de prendre quelques précautions en s'aventurant sur YouTube ou les réseaux sociaux. À la manière de Bryan Dechart, comédien ayant incarné Connor dans Detroit : Become Human, rendre muets certains mots-clés pour se préserver semble une bonne solution :

#TheLastofUsPartII has a NEW release date of *June 19th* and to avoid leaks and spoilers this is a friendly reminder to MUTE until then... pic.twitter.com/7NQ7nFAizg - Bryan Dechart: Human (@BryanDechart) April 27, 2020

Also added character names and I recommend not reading any replies here either Incase people go out of their way to be jerks. pic.twitter.com/0jz5LmV14D - Bryan Dechart: Human (@BryanDechart) April 27, 2020

The Last of Us Part II sortira sur PS4 le 19 juin prochain.