Dragon Ball Z Kakarot : Le DLC combat de Boss face à Beerus est juste LA en vidéo

Comme vous le savez depuis déjà quelques jours, un nouveau DLC pour Dragon Ball Z Kakarot arrivera très prochainement (demain 28 avril en fait). En effet, ce nouveau contenu comporte un combat de Boss et vous verra affronter Beerus mais aussi un certain Whis, deux personnages issus du film Dragon Ball Z : Battle of the Gods.

À voir aussi : Quand prêt - PlayStation Plus : Et voici les jeux PS4 "gratuits" de mai 2020

Comme prévu par les Astres et Bandai Namco, ce DLC est le premier épisode de combat de Boss accessible aux détenteurs du Season Pass. Il faut ici rappeler, mes chers concitoyens, que le Season Pass inclut deux combats de Boss et un scénario additionnel.

Selon l'éditeur qui ne peut pas pipoter, en termes de durée, chaque combat de Boss durera "autant que si plusieurs histoires secondaires étaient mélangées entre elles". Quant au scénario additionnel, "il correspond à la durée d'une histoire principale (comme celle de Freezer ou des Saiyens)." Cool.

Même si, précisons-le, cet épisode du DLC ne suit pas l'histoire du film. En effet, selon nos indiscrétions, il a une histoire qui lui est propre et il sera essentiellement focalisé sur le gameplay en combat.

Enfin, dernières infos émanant de l'éditeur, et plus précisément de Ryosuke Hara, lead producer sur Dragon Ball Z Kakarot :

Le point principal de ce DLC sera de permettre aux joueurs d'augmenter leur puissance en suivant l'entraînement de Whis. Goku et Vegeta découvriront un nouveau pouvoir et pourront affronter leur ultime adversaire, Beerus. Les joueurs pourront aussi affronter un Beerus niveau 250 dès le début. Les joueurs se sentant en confiance devraient essayer de relever le défi sans passer par l'entraînement de Whis.

Avant d'ajouter, tout sourire :

Les joueurs n'auront pas besoin de terminer la campagne de l'histoire principale pour jouer à ce DLC, ils sont donc libres de jouer comme ils le souhaitent ! Vous pouvez même choisir de jouer au nouveau DLC et d'atteindre la forme Super Saiyen God dès le début afin d'éliminer Raditz d'un seul coup.

En résumé : Le DLC A New Power Awakens - Part 1 (Un Nouveau Pouvoir S'éveille - Partie 1 ), sera disponible uniquement via le Season Pass demain le 28 avril ou en l'achetant en même temps que A New Power Awakens - Part 2 qui sortira plus tard cette année.