SEGA fête ses 60 ans avec des pins et des... timbres collector, infos et images

S'il y a bien quelque chose que l'on ne peut pas reprocher aux Japonais, c'est de ne pas s'y connaître en merchandising. Il était donc évident que SEGA allait profiter de la célébration de ses 60 ans pour proposer quelques produits exclusifs.

SEGA et Japan Post, la poste nippone, viennent d'annoncer la commercialisation de deux coffrets collectors célébrant les consoles emblématiques de SEGA et les 60 ans de la marque plus forte que toi. Japan Post oblige, ces deux coffrets contiennent une planche de dix timbres aux couleurs de SEGA et de ses consoles. Et l'un d'entre eux ajoute à ça un cadre rempli de dix pins exclusifs sur les mêmes thèmes. Et que les collectionneurs soient d'ores et déjà prévenus, pour se procurer ces objets, il va falloir mettre la main au porte-monnaie.

Le premier coffret est proposé au prix de 11.000 yens (environ 95 euros) et contient les éléments suivants :

Cadre avec 10 pins

Planche de 10 timbres

Deux pochettes transparentes

Une feuille support

Le second coffrent coûte quant à lui 4.400 yens (environ 38 euros) et contient :

Planche de 10 timbres

Deux pochettes transparentes

Une feuille support

Des images des différents éléments contenus dans ces coffrets sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Les précommandes pour l'un et l'autre de ces produits ouvriront le 1er mai et resteront ouvertes jusqu'au 25 mai prochain. L'envoi des coffrets devrait quant à lui débuter à partir du 1er juillet prochain.