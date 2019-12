Persona 5 Strikers déposé par Sega : La localisation de The Phantom Strikers en fuite ?

S'il est un genre vidéoludique particulièrement prompt aux crises de renommage, c'est bien celui du RPG. Du J-RPG, même : entre les Final Fantasy numérotés à la va-vite en Occident et les Dragon Quest qui font semblant de ne pas avoir localisé plusieurs opus, certains y perdent encore leur latin. Et je ne vous parle même pas des Seiken Densetsu...

À voir aussi : Final Fantasy VII Remake : Deux artworks iconiques liftés et de nouvelles images

Et bien que la série des Persona compte moins d'opus que les grands noms bien installés du genre, la confusion ne l'épargne pas pour autant, lorsque l'on sait que Persona 3 est le quatrième opus de la série... Bref.

Rien ne risque de s'arranger aujourd'hui, puisque nous découvrons à la faveur d'un dépôt de marque réalisé par Sega le nom de Persona 5 : Strikers, un blase qui ferait furieusement écho à un certain... Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. On vous avait prévenu avec les J-RPG.

Ce nom pourrait ainsi être la version occidentale du beat'em all dont nous vous parlons régulièrement, puisque ce dernier n'a jusqu'à présent jamais été officialisé en dehors du Japon, en témoignent les nombreux trailers toujours doublés dans la langue de Shoji Meguro.

Et si cette petite variation sémantique vous semble anodine, rappelez-vous qu'Atlus a préféré faire sauter un article pour localiser Persona 5 : The Royal, qui devient chez nous Persona 5 : Royal. Voilà voilà.

La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que la suite des aventures des Phantom Thieves (accompagnés de Sophia, une nouvelle et charmante tête) pourrait donc débarquer sous nos latitudes, à moins qu'il ne s'agisse d'un autre spin-off, qui viendrait passablement compliquer l'équation...

Ce qui est sûr, c'est que Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sera disponible le 20 février 2020 sur PlayStation 4 et Switch au Japon. Pour le reste, nous attendrons une confirmation officielle en bonne et due forme.