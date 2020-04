Days Gone : Un an après, les jolis chiffres en infographie

Ce dimanche 26 avril 2020, cela faisait un an tout pile que l'une des grosses cartouches de Sony en 2019 sortait. Ses développeurs l'ont rappelé avec le sourire et des chiffres sympathiques.

À voir aussi : TEST de Days Gone : Une balade pas si tranquille

Vous faisiez partie de ceux qui ont aimé leur temps passé aux côtés de Deacon St John ? Sachez que vous avez été plutôt nombreux. Bend Studio, développeur de Days Gone, a en effet partagé une infographie intéressante concernant les 365 jours passés par le jeu dans la nature.

Et sa communauté a été très active. On constate dans les données relevées par les développeurs que ce sont plus de 200 millions d'heures qui ont été jouées en tout par l'ensemble des possesseurs, qui ont conjointement éradiqué 45 millions de hordes. Comme quoi, la peur, c'est dans la tête.

Entre autres chiffres, on apprend également que plus d'un million des utilisateurs ont lancé le Mode Photo et que 600.000 ont tout donné pour pondre des clichés qui méritent de fini en fond d'écran.

Days Gone est disponible sur PS4.